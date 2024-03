China Oriental Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Weitere Suchergebnisse zu "China Oriental Group":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von China Oriental als neutral eingestuft wird. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die China Oriental-Aktie beträgt 75, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 51,85 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Dies führt zu einem Gesamtranking von "Schlecht" auf Basis des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die China Oriental-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 1,18 HKD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 1,17 HKD liegt. Dies ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 1,19 HKD liegt nah am letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die China Oriental-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,87 Prozent erzielt, was 13,27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -3,6 Prozent, und China Oriental liegt aktuell 13,27 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen rund um China Oriental auf Plattformen der sozialen Medien zeigen, dass weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen sind. Überwiegend wurden in den vergangenen Tagen neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Zusammengefasst ist die Aktie von China Oriental bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.