China OrientalADR Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die China Oriental-Aktie wird aufgrund einer technischen Analyse als "Neutral" eingestuft. Die 200-Tage-Linie liegt aktuell bei 1,2 HKD, während der Aktienkurs bei 1,24 HKD liegt. Dieser Abstand von +3,33 Prozent zeigt, dass die Aktie relativ neutral bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 1,22 HKD, was einer Differenz von +1,64 Prozent entspricht.

In Bezug auf die Dividende schneidet China Oriental mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (5,9 %) schlechter ab. Die Differenz von 5,9 Prozentpunkten führt daher zu einer Bewertung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über China Oriental neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die China Oriental-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 42 haben. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Einschätzung erhält.