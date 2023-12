China Oral Industry Holdings Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Die China Oral Industry Neutral-Aktie wird aus charttechnischer Sicht mit einer "Schlecht"-Bewertung eingestuft. Der Durchschnitt des Schlusskurses aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 0,18 HKD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,136 HKD lag, was einem Unterschied von -24,44 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 0,18 HKD über dem letzten Schlusskurs (-24,44 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Einschätzung der Stimmung für die China Oral Industry Neutral-Aktie ist neutral, basierend auf sozialen Plattformen und den vorherrschenden neutralen Themen in den Kommentaren der Nutzer in den vergangenen Tagen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 88 auf, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Gegensatz dazu liegt der RSI25 bei 69,12, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen rund um die China Oral Industry Neutral-Aktie. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls stabil, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.