China Online Education Aktie: Was für ein Plan!

Die Aktie von 51 Talk Online Education wird derzeit auf der Grundlage einer technischen Analyse bewertet. Der Kurs liegt bei 7,9 USD, was +0,51 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt und somit zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf der Grundlage der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +6,33 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet ergibt sich auch eine "Neutral"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, während die Rate der Stimmungsänderung gering ist.

Der Relative Strength Index (RSI) für die letzten 7 Tage liegt bei 46, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung (Wert: 50). Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen ebenfalls neutral. Die Diskussion war an fünf Tagen von positiven Themen geprägt, an drei Tagen dominierte die negative Kommunikation, und in den letzten ein bis zwei Tagen fand keine Diskussion über positive oder negative Themen statt. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung sowohl auf technischer als auch auf sentimentaler Ebene.