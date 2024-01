China OilfieldrvicesClass A Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Über einen Zeitraum von acht Tagen wurde hauptsächlich über positive Themen diskutiert, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In jüngster Zeit haben sich die Anleger jedoch vermehrt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen China Oilfield Services ausgetauscht. Als Ergebnis dieser Diskussion bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben. Konkret handelt es sich um 2 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt die Rendite von China Oilfield Services mit -12,81 Prozent mehr als 19 Prozent unter dem Durchschnitt. Die "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 6,21 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt China Oilfield Services mit 19,03 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating der Aktie in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für China Oilfield Services beträgt aktuell 11,11 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als überverkauft eingestuft wird und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher mit "Neutral" bewertet. Insgesamt wird China Oilfield Services für diesen Punkt der Analyse als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der China Oilfield Services-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts ergibt, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau wie der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Eine ähnliche Rechnung für den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt ebenfalls, dass der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Somit wird die China Oilfield Services-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.