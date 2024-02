China OilfieldrvicesClass A Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Weitere Suchergebnisse zu "GSK Glaxo Smith Kline Plc.":

Die China Oilfield Services-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 14,99 CNH verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 14,85 CNH, was einem Unterschied von -0,93 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 14,57 CNH zeigt mit einem Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt eine Abweichung von +1,92 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor liegt die Rendite der China Oilfield Services-Aktie bei -8,21 Prozent, was mehr als 5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche, die eine mittlere Rendite von -3,7 Prozent in den vergangenen 12 Monaten verzeichnet, liegt die China Oilfield Services-Aktie mit einer Rendite von 4,5 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den sozialen Medien wurde China Oilfield Services in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Redaktion hat außerdem 2 Gut- und 1 Schlecht-Signal herausgefiltert und kommt daher zu einer "Gut" Empfehlung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich ein unterdurchschnittliches Bild. Die Aktie zeigt nur eine schwache Aktivität im Netz und die Rate der Stimmungsänderung hat eine negative Entwicklung erfahren, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.