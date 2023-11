China OilfieldrvicesClass A Aktie: Der Knall ist da!

Die technische Analyse der China Oilfield Services-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage beträgt 15,32 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 14,71 CNH liegt, was einer Abweichung von -3,98 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (15,63 CNH), so liegt der letzte Schlusskurs um -5,89 Prozent darunter. Dadurch erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating. Zusammenfassend ergibt sich für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für die China Oilfield Services-Aktie.

Im Branchenvergleich fällt auf, dass die Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" eine Rendite von -17,91 Prozent aufweist, was mehr als 19 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche, die bei 1,49 Prozent liegt, schneidet China Oilfield Services mit einem Wert von -19,4 Prozent deutlich schlechter ab. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien lässt sich feststellen, dass die Stimmungslage bezüglich China Oilfield Services in den vergangenen vier Wochen schlechter geworden ist. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ein "Schlecht"-Rating. Die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt ergibt sich daher auch hier ein "Schlecht"-Rating für China Oilfield Services.

Der Relative Strength Index (RSI) liefert ebenfalls interessante Einblicke. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt aktuell 70, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu einem "Schlecht"-Rating für China Oilfield Services.