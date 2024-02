China OilfieldrvicesClass A Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Der Relative Strength Index ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für China Oilfield Services ergibt sich ein RSI-Wert von 76,67, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet. Der RSI25 liegt bei 56,75 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Dies führt insgesamt zu einem Rating von "Schlecht".

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete China Oilfield Services eine Performance von -8,21 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche einer Underperformance von -5,2 Prozent entspricht. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls die Aktienkurse beeinflussen. Analysen von sozialen Plattformen zeigen, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen wurden. Auch die Betrachtung von Handelssignalen ergibt eine positive Bewertung. Somit wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt die 200-Tage-Linie der China Oilfield Services einen Abstand von -5,53 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im Vergleich dazu liegt die Differenz zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei -2,74 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung als "Neutral" auf Basis der technischen Analyse.