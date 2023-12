China Oilfield Services Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um China Oilfield Services geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen haben sich insgesamt positive Meinungen in den Kommentaren und Meinungen gehäuft. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Auf dieser Grundlage stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein, obwohl neun Handelssignale auf eine "Schlecht"-Einstufung hindeuten.

Die China Oilfield Services hat mit einem Kurs von 14,15 CNH aktuell einen Abstand von -6,91 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -7,15 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingeschätzt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für China Oilfield Services liegt aktuell bei 75,95 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung und weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird das China Oilfield Services-Wertpapier daher mit "Schlecht" eingestuft.

Um die Stimmung rund um Aktien zu bewerten, wird das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet berücksichtigt. In Bezug auf China Oilfield Services zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird der Aktie von China Oilfield Services bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" verliehen.