China Oil Hbp Science Aktie: Das wird teuer!

Der Relative Strength Index: Eine Bewertung der Aktiendynamik

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Durch den RSI wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI des China Oil Hbp Science & liegt bei 71,43 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der RSI25 beträgt 58,82, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht".

Anlegerstimmung: Positive Bewertungen in sozialen Medien

In den vergangenen zwei Wochen wurde China Oil Hbp Science & von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet und kam zu dem Schluss, dass in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anlegerstimmung.

Fundamentale Bewertung: Kurs-Gewinn-Verhältnis und Dividendenrendite

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preissituation. China Oil Hbp Science & weist ein KGV von 29,35 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Aufgrund dieses Wertes erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt China Oil Hbp Science & mit 0,34 Prozent 4,16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Da die Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4 Prozent aufweist, wird die Aktie aus heutiger Sicht eher als unrentabel bewertet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.