China Oil Hbp Science Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Anhand der Diskussionsintensität und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionsintensität haben wir bei China Oil Hbp Science & langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität festgestellt und ordnen diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zu. Die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die China Oil Hbp Science &-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,41 Prozent erzielt. Das bedeutet eine Underperformance von -24,63 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie mit 24,63 Prozent unter dem durchschnittlichen Wert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Oil Hbp Science & zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage liefern eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der China Oil Hbp Science & derzeit bei 3,66 CNH verläuft, während der Aktienkurs bei 3,13 CNH liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal, da die Aktie derzeit bei -5,44 Prozent liegt.

Insgesamt ergibt die Analyse also ein insgesamt "Schlecht"-Rating für die China Oil Hbp Science &-Aktie.