China Oil Hbp Science Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Aktie von China Oil Hbp Science & wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet, so unsere Redaktion nach Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge. In den Diskussionen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung "Neutral" der Anleger-Stimmung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergab, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich. Daher erhält die China Oil Hbp Science &-Aktie ein "Neutral"-Rating im Hinblick auf Sentiment und Buzz.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet China Oil Hbp Science & auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,4% aus, was 3,67 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 4,06%. Dies führt zu der Einstufung "Schlecht".

Der Aktienkurs von China Oil Hbp Science & hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -27,58 Prozent erzielt, was 28,19 Prozent unter dem Durchschnitt im Energie-Sektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" beträgt 0,61 Prozent, was bedeutet, dass China Oil Hbp Science & aktuell 28,19 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit "Schlecht" im Branchenvergleich Aktienkurs.