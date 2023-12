China Oil Hbp Science Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Die China Oil Hbp Science &-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3,71 CNH verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 3,21 CNH erzielt, was einem Unterschied von -13,48 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die China Oil Hbp Science &-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung im Rahmen der einfachen Charttechnik.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen besonders positiv über die China Oil Hbp Science &-Aktie in den sozialen Medien berichtet. Unsere Redaktion kommt nach Auswertung der Kommentare zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung erlaubt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei der China Oil Hbp Science &-Aktie positive Ausprägungen aufweisen. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Oil Hbp Science &-Aktie liegt bei 60, was als "Neutral" bewertet wird, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft erscheint. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 58 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für diese Kategorie.