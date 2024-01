China Oil Hbp Science Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Die Stimmung und das Interesse an Aktien werden nicht nur durch Analysen von Banken, sondern auch durch langfristige Stimmungsbilder von Investoren und Internetnutzern beeinflusst. Die Anzahl der Diskussionen über einen längeren Zeitraum und die Veränderung der Stimmung können ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage geben. In Bezug auf China Oil Hbp Science & zeigt die Anzahl der Beiträge eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für das Unternehmen hat sich kaum verändert, was auch zu einer neutralen Bewertung führt. Daher erhält die Aktie von China Oil Hbp Science & in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild eine neutrale Note.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und beträgt für China Oil Hbp Science & 0,34 Prozent, was nur geringfügig über dem Durchschnitt (0,2 Prozent) liegt. Daher erhält das Unternehmen eine neutrale Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor liegt China Oil Hbp Science & mit einer Rendite von -18,41 Prozent mehr als 26 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" liegt das Unternehmen mit 25,57 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 7,15 Prozent. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine schlechte Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Oil Hbp Science & liegt bei einem Wert von 26, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" als neutral bewertet wird. Aus fundamentaler Sicht ist das Unternehmen weder unter- noch überbewertet und erhält daher auch hier eine neutrale Bewertung.