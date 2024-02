China Oil Hbp Science Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Der Aktienkurs von China Oil Hbp Science hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -43,12 Prozent erzielt, was 38,86 Prozent unter dem Durchschnitt (-4,26 Prozent) des Sektors "Energie" liegt. Daher wird die Aktie aufgrund der Unterperformance insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der China Oil Hbp Science &-Aktie bei 3,47 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 2,69 CNH, was einem Unterschied von -22,48 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (2,95 CNH) liegt mit einem letzten Schlusskurs von -8,81 Prozent unter diesem Wert, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Oil Hbp Science & liegt bei 19, was im Vergleich zum Durchschnitt (ca. 0 Prozent) der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" auf ähnlichem Niveau liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die China Oil Hbp Science &-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.