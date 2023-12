China Oil Hbp Science Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Der Aktienkurs des China Oil Hbp Science hat im Vergleich zum Vorjahr eine Rendite von -18,41 Prozent erzielt, was 22,75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus dem Bereich "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" beträgt 4,34 Prozent, wobei China Oil Hbp Science aktuell 22,75 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Oil Hbp Science liegt bei 76,47, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 71 und deutet ebenfalls auf eine überkaufte Situation hin. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für China Oil Hbp Science war zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Obwohl mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden, beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um das Unternehmen. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen. Insgesamt erhält China Oil Hbp Science daher auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.