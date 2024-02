China Oil, Gas Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

China Oil & Gas: Analyse der Aktienbewertung

Die Aktie von China Oil & Gas weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1,46 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 10,93 liegt. Aufgrund dieser Bewertung wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI-Wert bei 95,45 liegt, was als überkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 70 eine überkaufte Situation an, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse der China Oil & Gas-Aktie zeigt, dass der aktuelle Aktienkurs von 0,211 HKD einen Abstand von -12,08 Prozent zur 200-Tage-Linie (GD200) von 0,24 HKD aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich mit einem Niveau von 0,24 HKD eine Differenz von -12,08 Prozent. Aufgrund dieser Analyse wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die Dividendenrendite der China Oil & Gas-Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was 5,95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die Analyse der Aktienbewertung von China Oil & Gas, dass die Aktie aufgrund fundamentaler Kriterien als unterbewertet gilt, jedoch in technischer Hinsicht und in Bezug auf die Dividendenpolitik als "Schlecht" eingestuft wird. Anleger sollten diese Faktoren bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen.