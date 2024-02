China Oil, Gas Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Derzeit befindet sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Oil & Gas bei 1, was bedeutet, dass die Börse 1,46 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 87 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Gasversorgungsunternehmen". Aufgrund dieses niedrigen KGV wird die Aktie daher als unterbewertet betrachtet und entsprechend als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Oil & Gas-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,24 HKD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,209 HKD liegt, was einer Abweichung von -12,92 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,23 HKD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -9,13 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Bezüglich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, weshalb hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zum Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die China Oil & Gas-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,36 Prozent erzielt, was 1,41 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Insgesamt zeigt sich also, dass die China Oil & Gas-Aktie sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht als unterbewertet betrachtet wird, während das Sentiment und die Rendite im Vergleich zur Branche neutral ausfallen.