China Oil, Gas Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die technische Analyse der China Oil & Gas zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,23 HKD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,207 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -10 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Auch der GD50 der letzten 50 Tage liegt mit einem Stand von 0,22 HKD um -5,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse liegt China Oil & Gas im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" mit einer Rendite von -21,36 Prozent mehr als 1 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Gasversorgungsunternehmen"-Branche in den letzten 12 Monaten von -20,7 Prozent liegt die Aktie mit 0,66 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.