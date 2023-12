China Oil, Gas Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf China Oil & Gas zeigt die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für China Oil & Gas zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt China Oil & Gas mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 5,91 % für Gasversorgungsunternehmen. Daher wird die Ausschüttung als "Schlecht" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Oil & Gas liegt derzeit bei 1,52, was 87 Prozent weniger ist als der Durchschnittswert von 12 in der Branche. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Auch die weichen Faktoren wie die Stimmung können die Aktienkurse beeinflussen. Die Analyse von China Oil & Gas auf sozialen Plattformen zeigte, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Zudem wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen rund um China Oil & Gas diskutiert. Damit erhält die Aktie auch in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral".

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Aktie von China Oil & Gas hinsichtlich der Stimmungslage als "Neutral" eingestuft werden muss.