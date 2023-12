China Oil, Gas Aktie: Bitte unbedingt beachten

Weitere Suchergebnisse zu "Boohoo.com":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für China Oil & Gas liegt der RSI7 aktuell bei 46,15 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 50 an, dass das Unternehmen neutral eingestuft wird.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Oil & Gas bei 1,56, was unter dem Branchendurchschnitt von 12,16 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine gute Bewertung.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet China Oil & Gas im Vergleich zur Branche Gasversorgungsunternehmen eine Rendite von 0 % aus, was 5,85 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer schlechten Einstufung.

Die Anlegerstimmung, die in den sozialen Medien diskutiert wird, war in den letzten Tagen neutral gegenüber China Oil & Gas. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls neutral. Auf der Basis einer Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine neutrale Einschätzung von der Redaktion.

Zusammenfassend erhält China Oil & Gas von der Redaktion in den genannten Bereichen insgesamt ein neutrales Rating.