China Oil, Gas Aktie: Alles kein Problem!

China Oil & Gas wird als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1,46 im Vergleich zum Branchen-KGV von 11. Auf fundamentaler Basis wird die Aktie daher als "Gut" empfohlen.

In den letzten zwei Wochen wurde China Oil & Gas von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen jedoch nicht außergewöhnlich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse des Relative Strength-Index ergibt einen Wert von 78,95 für RSI7 und 53,52 für RSI25, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Insgesamt wird die Aktie von China Oil & Gas daher aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.