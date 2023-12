China Oceanwide Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "UGI":

Die Bewertung von Aktienkursen hängt nicht nur von harten Faktoren wie Bilanzdaten ab, sondern auch von weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analysten haben die Kommentare und Befunde zu China Oceanwide auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass diese neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien in Bezug auf China Oceanwide diskutiert wurden, waren vor allem neutral. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,02 HKD für den Schlusskurs der China Oceanwide-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,025 HKD, was einem Unterschied von +25 Prozent entspricht, und wird daher aus charttechnischer Sicht als "gut" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,03 HKD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darunter liegt (-16,67 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "schlecht"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik eine "neutral"-Bewertung.

Für die Stimmung rund um die Aktie ist neben Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ein Maßstab. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der China Oceanwide liegt bei 50, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich ebenfalls bei 50, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und daher als "neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "neutral".