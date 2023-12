China Oceanwide Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "Huabao International Holdings":

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von China Oceanwide wurden anhand mehrerer Faktoren untersucht. Dabei wurde sowohl die Anzahl der Beiträge im Internet als auch die Veränderung der Stimmungslage berücksichtigt. Die Analyse ergab, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufwies, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Ebenso zeigte die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führte.

In Bezug auf die technische Analyse wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,02 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,025 HKD liegt. Dies bedeutet, dass der Kurs um +25 Prozent über dem Trendsignal liegt, was zu einer Einstufung als "Gut" führte. Auf der anderen Seite ergab die Analyse der vergangenen 50 Tage einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,03 HKD, was einer Abweichung von -16,67 Prozent entspricht. Dies führte zu einer Einstufung als "Schlecht" und insgesamt zu einer Bewertung als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment wurde ebenfalls als wichtiger Indikator betrachtet. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigten weder besonders positive noch negative Ausschläge und führten zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergab die Analyse der Anleger-Stimmung daher ebenfalls die Bewertung "Neutral".

Abschließend wurde der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen indiziert. Der RSI der China Oceanwide liegt bei 50, was als "Neutral" bewertet wurde. Ebenso wurde der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, mit 50 bewertet und ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhielt die Aktie von China Oceanwide in allen Kategorien eine Bewertung als "Neutral" basierend auf den verschiedenen Analysen und Stimmungsindikatoren.

