China Oceanwide Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie leisten. In Bezug auf China Oceanwide zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in einem stabilen Bereich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den vergangenen zwei Wochen als eher neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der China Oceanwide-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,02 HKD. Der letzte Schlusskurs weicht um +25 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für China Oceanwide liegt der RSI7 aktuell bei 50 Punkten, was eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Auch der 25-Tage-RSI zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält das China Oceanwide-Wertpapier in den verschiedenen Analysen überwiegend eine "Neutral"-Einstufung.