China Oceanwide Aktie: Füße still halten!

Die technische Analyse von China Oceanwide-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier in einem gemischten Trend befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,02 HKD, was einem Anstieg von 25 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,025 HKD entspricht. Auf der Basis des 50-Tage-Durchschnitts von 0,03 HKD liegt der letzte Schlusskurs jedoch um 16,67 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält China Oceanwide daher ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Netz ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung auf mittlerem Niveau liegen.

Der Relative Strength-Index (RSI) für China Oceanwide-Aktien ergibt einen Wert von 50 sowohl für den RSI7 als auch den RSI25, was auf eine neutrale Empfehlung hindeutet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment in Bezug auf China Oceanwide-Aktien.