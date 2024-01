China Ocean Fishing Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Ocean Development liegt mit einem Wert von 14,03 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche "Luftfracht und Logistik". Dies zeigt, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Aktie jedoch im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,69 Prozent erzielt, was 26 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 2,65 Prozent, daher liegt China Ocean Development aktuell 33,34 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz rund um China Ocean Development haben sich in den vergangenen vier Wochen nicht wesentlich verändert. Aufgrund dieser Stabilität wird die Aktie sowohl in Bezug auf die Stimmung als auch auf die Kommunikationsfrequenz als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen weder positive noch negative Ausschläge und überwiegend neutrale Themen rund um den Wert wurden angesprochen. Insgesamt wird das Unternehmen daher auch in der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.