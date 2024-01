China Ocean Fishing Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die China Ocean Development-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,09 HKD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 0,078 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -13,33 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,08 HKD, was einer Distanz von -2,5 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf China Ocean Development in den letzten Monaten durchschnittlich war. Auch die Rate der Stimmungsänderung bleibt stabil, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine neutrale Stimmung wider, da weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen sind. Dadurch wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Ocean Development-Aktie zeigt einen Wert von 46 für die letzten 7 Tage, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt einen ähnlichen neutralen Wert von 46,36, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die China Ocean Development-Aktie derzeit mit "Neutral" angemessen bewertet wird.