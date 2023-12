China Ocean Fishing Aktie: Was soll das denn werden?

Die Dividendenrendite von China Ocean Development liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Luftfracht und Logistik" hat im Vergleich einen Wert von 8,33, was zu einer Differenz von -8,33 Prozent zur China Ocean Development-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich hat China Ocean Development im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,69 Prozent erzielt, was 28,85 Prozent unter dem Durchschnitt der Industrieaktien liegt. Die mittlere jährliche Rendite in der Branche "Luftfracht und Logistik" beträgt 6,15 Prozent, wobei China Ocean Development aktuell 36,85 Prozent darunter liegt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger bei China Ocean Development in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird als insgesamt neutral eingestuft. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positiven noch negativen Themen bei den Diskussionen identifiziert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Das Internet kann die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder sogar beeinflussen. Bei China Ocean Development wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Gesamteinschätzung "Neutral" führt.