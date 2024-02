China Ocean Fishing Aktie: Was könnte passieren?

Die chinesische Ocean Development Aktie weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Die Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik als "neutral".

Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,03 ist die Aktie von China Ocean Development um 8 Prozent niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Luftfracht- und Logistikbranche. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was zu einer positiven fundamentalen Analyse führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von China Ocean Development wird als neutral eingestuft, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und der Meinungsmarkt sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen befasst hat.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Luftfracht- und Logistikbranche hat die Aktie von China Ocean Development in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -24,38 Prozent verzeichnet. Auch im Vergleich zum Industrie-Sektor liegt die Rendite 19,75 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "schlecht" bewertet.