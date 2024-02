China Ocean Fishing Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die China Ocean Development Aktie wird derzeit von den Analysten mit einer "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik versehen. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei 0, was einer negativen Differenz von -7,89 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Luftfracht- und Logistikbranche entspricht.

Die Anlegerstimmung gegenüber China Ocean Development war in den letzten Tagen neutral, sowohl in den sozialen Medien als auch in den aktuellen Nachrichten über das Unternehmen. Aufgrund dieser neutralen Stimmung erhält China Ocean Development insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In technischer Hinsicht wird die China Ocean Development Aktie als "Schlecht" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs und dem GD200, der um -24,44 Prozent über dem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -2,86 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Fundamental betrachtet weist die China Ocean Development Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,03 auf, was unter dem Durchschnitt der Luftfracht- und Logistikbranche liegt. Dies macht die Aktie verhältnismäßig günstig und führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.