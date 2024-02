China Ocean Fishing Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Der Aktienkurs von China Ocean Development verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,72 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Luftfracht und Logistik"-Branche im Durchschnitt um -3,14 Prozent, was einer Underperformance von -24,58 Prozent für China Ocean Development in diesem Branchenvergleich entspricht. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei -8,03 Prozent, wobei China Ocean Development um 19,69 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Fundamentaldaten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Ocean Development derzeit 14,03 und liegt damit 7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Luftfracht und Logistik) von 15. Aus dieser Perspektive betrachtet, ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Ocean Development-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,09 HKD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 0,071 HKD deutlich darunter liegt (Unterschied -21,11 Prozent), wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,07 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,43 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird die China Ocean Development-Aktie in der Summe mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Einschätzung der Stimmung rund um die Aktienkurse von China Ocean Development erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung. Nach Analyse sozialer Plattformen und der Messung neutraler Kommentare und Themen in den vergangenen Tagen, wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft.