China Ocean Fishing Aktie: Gut oder schlecht?

In den letzten Wochen wurde bei China Ocean Development keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigte keine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen, daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Ebenso wurden keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Ocean Development bei einem Wert von 14. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Luftfracht und Logistik" (KGV von 13,89) befindet sich die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Somit ist China Ocean Development weder unterbewertet noch überbewertet.

Die Dividendenrendite für China Ocean Development beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet. Der aktuelle Wert von 50 zeigt, dass die China Ocean Development weder überkauft noch -verkauft ist. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ebenfalls ein neutraler Wert von 48. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" bewertet.