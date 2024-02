China Nuclear Engineering Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Weitere Suchergebnisse zu "Orkla":

Die China Nuclear Engineering & Construction-Aktie wird in einem technischen Analysebericht bewertet. Dabei wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Die Abweichung beträgt -6,61 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Die Bewertung basiert auch auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), der bei 6,81 CNH liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den vergangenen Wochen vermehrt negative Meinungen zu der Aktie geäußert wurden, obwohl in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft. Die Anlegerstimmung wird als "Neutral" angemessen bewertet, wobei drei Handelssignale ermittelt wurden, die zu einem "Schlecht"-Rating führen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 28, was zu einer "Gut"-Bewertung führt, während der RSI25 bei 48,08 liegt und somit ein "Neutral"-Rating ergibt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wird eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine negative Entwicklung, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Schlecht" führt.