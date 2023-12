China Nuclear Engineering Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Der Aktienkurs von China Nuclear Engineering & Construction verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,45 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche durchschnittlich um -1,08 Prozent, was einer Underperformance von -16,36 Prozent für China Nuclear Engineering & Construction entspricht. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei -0,76 Prozent, und China Nuclear Engineering & Construction erreichte einen Wert, der 16,69 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird der Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie zugeordnet.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der China Nuclear Engineering & Construction derzeit bei 7,87 CNH. Da der Aktienkurs selbst auf 6,78 CNH gefallen ist, ergibt sich ein Abstand von -13,85 Prozent, wodurch die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 6,95 CNH, was einer Differenz von -2,45 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen wird die Gesamtbewertung daher als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien haben sich bei China Nuclear Engineering & Construction in den letzten vier Wochen verbessert, weshalb die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz zeigte jedoch weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält China Nuclear Engineering & Construction auf dieser Stufe daher ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für China Nuclear Engineering & Construction liegt bei 40,48, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 62, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt, und daher ein "Neutral"-Rating erhält.

Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" für China Nuclear Engineering & Construction basierend auf den genannten Kriterien.

