China Nuclear Engineering Aktie: Reine Nervensache!

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Nuclear Engineering & Construction-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 23, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 44,38, was bedeutet, dass die Aktien weder überkauft noch überverkauft sind und daher als "Neutral" eingestuft werden. Insgesamt ergibt sich eine "Gut"-Bewertung für die China Nuclear Engineering & Construction-Aktie auf Basis des RSI.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -11,42 Prozent, was 13,13 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Bauwesen" beträgt 1,98 Prozent, und die China Nuclear Engineering & Construction-Aktie liegt 13,39 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der China Nuclear Engineering & Construction-Aktie mit 7,15 CNH derzeit um +3,17 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch aufgrund der Distanz zum GD200 von -8,45 Prozent als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Diskussionsaktivität und eine positive Stimmungsänderung für die China Nuclear Engineering & Construction-Aktie festgestellt. Daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingeschätzt.