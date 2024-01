China Nuclear Engineering Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt die China Nuclear Engineering & Construction derzeit eine negative Entwicklung. Der GD200 des Wertes liegt bei 7,77 CNH, was bedeutet, dass der Aktienkurs (6,8 CNH) um -12,48 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 6,93 CNH, was einer Abweichung von -1,88 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Bereich "Industrie" liegt die China Nuclear Engineering & Construction mit einer Rendite von -10,46 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 1,38 Prozent. Auch im Vergleich zur Branche "Bauwesen" mit einer mittleren jährlichen Rendite von 1,46 Prozent liegt die Aktie um 11,93 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für China Nuclear Engineering & Construction liegt bei 61,4 Punkten, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der 25-Tage-RSI von 52,25 zeigt ebenfalls keine Über- oder Unterbewertung an und führt zu einer Einstufung als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Laut unserer Analysten waren die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um China Nuclear Engineering & Construction diskutiert. Somit erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut". Die Analyse von Handelssignalen ergab jedoch eine überwiegend negative Bewertung, was zu einer Gesamteinstufung der Stimmung als "Schlecht" führt.