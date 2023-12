China Nuclear Engineering Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der Aktienkurs von China Nuclear Engineering & Construction hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zu anderen Unternehmen im Industrie-Sektor eine Rendite von -11,42 Prozent erzielt, was mehr als 11 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite der "Bauwesen"-Branche mit -0,19 Prozent unter dem Durchschnitt, wobei China Nuclear Engineering & Construction auch hier mit 11,23 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der China Nuclear Engineering & Construction-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 7,83 CNH lag. Der letzte Schlusskurs betrug 6,81 CNH, was einem Unterschied von -13,03 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 6,92 CNH nahe am letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Nuclear Engineering & Construction-Aktie liegt bei 53,57, was auf eine als "Neutral" eingestufte Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 55 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität und Diskussionsintensität bezüglich China Nuclear Engineering & Construction in den letzten Monaten unterdurchschnittlich war. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für China Nuclear Engineering & Construction in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre China Nuclear Engineering-Analyse vom 29.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich China Nuclear Engineering jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen China Nuclear Engineering-Analyse.

China Nuclear Engineering: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...