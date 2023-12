China Nuclear Energy Aktie: Was könnte passieren?

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird berechnet, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Bei China Nuclear Energy wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die China Nuclear Energy-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25, der sich auf die letzten 25 Tage bezieht, zeigt ebenfalls an, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist (Wert: 62,5), und wird daher ebenfalls mit "Neutral" eingestuft. Die Gesamtbewertung für diesen Punkt unserer Analyse lautet somit "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war laut unserer Analyse in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für China Nuclear Energy. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. In den letzten ein bis zwei Tagen unterhielten sich Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen, weshalb die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Gut"-Einschätzung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Nuclear Energy bei einem Wert von 4. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Bauwesen" (KGV von 48,54) liegt die Aktie unter dem Durchschnitt (ca. 90 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist China Nuclear Energy somit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Dagegen beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei China Nuclear Energy aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -6,31 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält China Nuclear Energy von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.