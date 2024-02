China Nuclear Energy Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der China Nuclear Energy-Aktie der letzten 7 Tage liegt aktuell bei 55, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 48, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für China Nuclear Energy.

In Bezug auf die Dividende weist China Nuclear Energy eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 6,55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung des Wertpapiers als eher unrentables Investment.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" zeigt sich, dass China Nuclear Energy mit einer Rendite von -45,28 Prozent mehr als 37 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche, die eine mittlere Rendite von -9,68 Prozent aufweist, liegt das Wertpapier mit 35,61 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf fundamentale Daten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der China Nuclear Energy-Aktie aktuell 4,97, was 89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb es eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.