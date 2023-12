China Nuclear Energy Aktie: So schnell kann es gehen

Weitere Suchergebnisse zu "Li Auto":

Die China Nuclear Energy-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,36 HKD verzeichnet. Mit einem letzten Schlusskurs von 0,28 HKD weicht der aktuelle Wert um -22,22 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnittsschlusskurs 0,29 HKD, was einer Abweichung von -3,45 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt erhält die China Nuclear Energy-Aktie somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die China Nuclear Energy-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -48,04 Prozent erzielt, was 44,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Bauwesen" beträgt -3,48 Prozent, wobei die China Nuclear Energy-Aktie aktuell 44,56 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Was die Dividenden betrifft, bietet die China Nuclear Energy-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt, was zu einem geringeren Ertrag von 6,34 Prozentpunkten führt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der China Nuclear Energy als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die China Nuclear Energy-Aktie beträgt 33,33, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 50 ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.