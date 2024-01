China Nuclear Energy Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Bewertung von Aktienkursen durch Analysten kann nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten beruhen, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung in der Öffentlichkeit. In Bezug auf China Nuclear Energy haben unsere Analysten soziale Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien in Bezug auf China Nuclear Energy diskutiert wurden, waren überwiegend neutral. Daher wurde die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist die Dividendenrendite, die das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs angibt. China Nuclear Energy weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,34 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von China Nuclear Energy als überverkauft betrachtet werden, da der RSI bei 20 liegt. Auf Basis des RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, wird die Situation als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Industrie" hat China Nuclear Energy im vergangenen Jahr eine Rendite von -45,1 Prozent erzielt, was 39,63 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Bauwesen" beträgt -5,7 Prozent, und China Nuclear Energy liegt aktuell 39,4 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.