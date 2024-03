China Nuclear Energy Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die technische Analyse der China Nuclear Energy-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,32 HKD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,305 HKD weicht davon um -4,69 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 0,29 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt darüber um +5,17 Prozent. Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Gut"-Bewertung der China Nuclear Energy-Aktie. Insgesamt erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte die China Nuclear Energy-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -42,27 Prozent, was eine Underperformance von -34,1 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Bauwesen"-Branche darstellt. Im "Industrie"-Sektor lag die Aktie sogar 35,23 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von China Nuclear Energy als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 4,8 insgesamt 90 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Bauwesen".

Das Sentiment und der Buzz über China Nuclear Energy in den Social Media-Kanälen haben sich in den letzten Wochen nicht eindeutig verändert. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der unveränderten Diskussionen. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über China Nuclear Energy wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.