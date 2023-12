China Nuclear Energy Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Weitere Suchergebnisse zu "XIMEN MINING":

Die technische Analyse der China Nuclear Energy-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aktuell bei 0,37 HKD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,265 HKD, was einem Unterschied von -28,38 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,29 HKD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-8,62 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Nuclear Energy-Aktie zeigt sich auf kurzfristiger (7 Tage) und etwas längerfristiger (25 Tage) Basis. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 66,67 Punkten und zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI25 liegt bei 64,29 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei China Nuclear Energy in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. In den letzten zwei Wochen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, wodurch die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Fundamental gesehen weist die China Nuclear Energy-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,72 einen niedrigen Wert auf, was sie im Vergleich zur Branche als preisgünstig erscheinen lässt. Der durchschnittliche KGV der Branche "Bauwesen" liegt bei 49, was zu einer "Gut"-Bewertung auf Basis fundamentaler Kriterien führt.