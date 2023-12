China Nuclear Energy Aktie: Die Bären zittern!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von China Nuclear Energy beträgt derzeit 4,54, was 90 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 47 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Bauwesen-Branche hat China Nuclear Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -48,04 Prozent erzielt, während der Branchendurchschnitt bei -3,67 Prozent liegt. Dies führt zu einer Underperformance von -44,37 Prozent im Branchenvergleich. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei -3,93 Prozent, und China Nuclear Energy lag 44,11 Prozent darunter. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung auf dieser Ebene führt. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen, was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz hat China Nuclear Energy in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung gezeigt. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass China Nuclear Energy derzeit unterbewertet ist und in Bezug auf die Anleger-Stimmung eine positive Bewertung erhält, während die weichen Faktoren neutral sind.