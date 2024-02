China Northern Rare Earth High-Tech Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf China Northern Rare Earth High-tech wird derzeit als "Gut" eingestuft, basierend auf einer Analyse von sowohl harten als auch weichen Faktoren. Laut Analysten wurden Kommentare und Befunde in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen von den Nutzern der sozialen Medien rund um das Unternehmen aufgegriffen. Dies führte zu der Einstufung "Gut" für die Aktie in Bezug auf die Stimmung.

Die Analyse wurde auch durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt, bei der sechs konkret berechnete Signale zur Verfügung standen. Diese ergaben auf der Ebene der Handelssignale eine "Schlecht" Bewertung, was zu dem Befund führte, dass China Northern Rare Earth High-tech hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI), der verwendet wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, erhielt die Aktie ein "Neutral"-Rating sowohl für den kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage als auch für den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI lag bei 69,31 Punkten und der RSI25 bei 48,86 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

Im Branchenvergleich erzielte China Northern Rare Earth High-tech in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -34,88 Prozent, was zu einer Underperformance von -9,95 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche führte. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors lag die Aktie um 9,95 Prozent darunter. Dementsprechend erhielt sie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse ergab, dass die Aktie derzeit im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs als "Schlecht" eingestuft wird, da der Kurs der Aktie um -14,73 Prozent über dem GD200 verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergab jedoch eine Abweichung von +1,59 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einstufung in diesem Zeitraum führte.

Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtbewertung von "Neutral" für China Northern Rare Earth High-tech basierend auf den verschiedenen Analysen.