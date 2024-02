China Northern Rare Earth High-Tech Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Bei China Northern Rare Earth High-tech hat sich in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz feststellen lassen. Das Stimmungsbild in den sozialen Medien zeigt keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen, weshalb wir dieses Kriterium als "Neutral" bewerten. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, woraufhin wir dieses Kriterium als "Schlecht" bewerten. Insgesamt erhält China Northern Rare Earth High-tech daher eine Bewertung von "Schlecht".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -34,88 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt China Northern Rare Earth High-tech damit 13,84 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -21,04 Prozent, und China Northern Rare Earth High-tech liegt aktuell 13,84 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit "Schlecht".

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der China Northern Rare Earth High-tech bei 18,7 CNH und damit +1,63 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von -14,81 Prozent als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" ein.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für China Northern Rare Earth High-tech beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 34,66 Punkte, was auf eine "Neutral" Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50,32, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird die Aktie in Bezug auf den RSI insgesamt mit "Neutral" bewertet.