China Northern Rare Earth High-Tech Aktie: Das hat Konsequenzen!

Der Aktienkurs von China Northern Rare Earth High-tech ist in den letzten 12 Monaten um -26,33 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -18,09 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors lag die Rendite des Unternehmens um 18,09 Prozent darunter. Dadurch erhält China Northern Rare Earth High-tech ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung rund um die Aktie wurde anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergaben eine gute langfristige Einschätzung. Die Beitragsanzahl zeigte eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Allerdings erfuhr die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine negative Veränderung, was zu einem "Schlecht"-Rating im langfristigen Stimmungsbild führte.

In Bezug auf die technische Analyse erreichte der gleitende Durchschnittskurs der Aktie 23,64 CNH, während der aktuelle Kurs bei 18,88 CNH liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -20,14 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wurde. Der GD50 der vergangenen 50 Tage hatte einen Stand von 20,69 CNH, was eine Distanz von -8,75 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wurde. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit positiven Themen an sieben Tagen und negativen Themen an fünf Tagen. Allerdings hat die negative Kommunikation in Bezug auf das Unternehmen in den letzten Tagen zugenommen, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.