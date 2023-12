China Northern Rare Earth High-Tech Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Aktie der China Northern Rare Earth High-tech als Neutral-Titel einzustufen ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die China Northern Rare Earth High-tech-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 13,39, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 58,6, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,33 Prozent erzielt, was 18,46 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -7,87 Prozent, und China Northern Rare Earth High-tech liegt aktuell 18,46 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz zeigen, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht hat, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum eine positive Änderung erfahren, was ebenfalls eine Einschätzung als "Gut"-Wert bedeutet. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für China Northern Rare Earth High-tech in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Northern Rare Earth High-tech-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 23,15 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 19,34 CNH liegt, was eine Abweichung von -16,46 Prozent ergibt und eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.