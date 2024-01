China Northern Rare Earth High-Tech Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

In den letzten Wochen wurde bei China Northern Rare Earth High-tech eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung des Massenurteils der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. In Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Northern Rare Earth High-tech-Aktie der letzten 200 Handelstage um 21,21 Prozent abweicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt unter dem aktuellen Kurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Northern Rare Earth High-tech-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen überwogen die positiven Themen, während in den vergangenen Tagen vermehrt negative Meinungen geäußert wurden. Insgesamt ergibt sich ein Bild von 2 Gut- und 5 Schlecht-Signalen, was zu einer Einstufung als "Schlecht"-Aktie führt.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von China Northern Rare Earth High-tech bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.